В штате Нью-Йорк от коронавируса умерли 1550 человек

Число зараженных коронавирусом в штате Нью-Йорк достигло 75,7 тыс., 1 550 человек умерли.

Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Олбани (штат Нью-Йорк) губернатор Эндрю Куомо. Трансляцию пресс-конференции вела телекомпания CNN, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В настоящее время, по его словам, в больницах штата находятся 10 929 пациентов, зараженных коронавирусом, около 200 тыс. человек сдали тесты на коронавирус. Одна из проблем, по его словам, состоит в том, что работники медицинских учреждений в условиях пандемии "работают в условиях колоссальной физической нагрузки и постоянного стресса". Он выразил надежду на то, что призыв властей штата к вышедшим на пенсию 78 тыс. медицинских работников вернуться к работе "поможет решить эту проблему".

Он сообщил, что его брат Крис Куомо, тележурналист, работающий в телекомпании CNN, заражен коронавирусом и находится в режиме самоизоляции. "Число заразившихся коронавирусом все еще растет, - подчеркнул он. - Все хотят знать, когда это кончится. Высказываются разные мнения и прогнозы, но никто точно этого не знает. Могу лишь сказать, что эта ситуация вскоре не прекратится".

По словам губернатора штата Нью-Йорк, "рассматриваются по крайней мере пять различных сценариев распространения коронавируса, которые зависят от многих факторов - плотности населения, уровня соблюдения рекомендаций властей и других - и пик распространения может прийтись на период от 7 до 21 суток".

По информации университета Джона Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 165 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 3,1 тыс. человек.