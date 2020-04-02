Китайцы вернулись к поеданию переносчиков коронавируса после окончания эпидемии

Жители Китая после окончания коронавируса вернулись к употреблению в пищу летучих мышей. На это обратила внимание газета Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Рукокрылые, наряду со скорпионами, продаются на рынках как средства народной медицины.

Корреспондент издания наблюдал, как тысячи клиентов стекались на большой внутренний рынок в Гуйлине на юго-западе Китая, выглядящий так же, как и за несколько дней до начала вспышки болезни: ржавые клетки с домашними животными, лужи крови на полу вперемешку с валяющимися там же внутренностями разделанных туш. Одним из коронных блюд на рынке считается традиционное "согревающее" зимнее блюдо из свежего мяса собак и кошек.

"Все здесь считают, что вспышка эпидемии закончилась, и больше не о чем беспокоиться. Для них это просто чужая проблема", - отметил репортер.

Также известно об открывшемся аналогичном рынке в Дунгуане на юге Поднебесной. Единственным отличием от ситуации в январе стало появление на рынках охраны, которая следит, чтобы работу продавцов не снимала пресса.

По принятой среди ученых версии, коронавирус впервые передался человеку именно от летучей мыши на мясном рынке в китайском Ухане. Эти рукокрылые благодаря мощной иммунной системе способны быть носителями одновременно более чем полутора десятков смертельных для человека вирусов.