В Москве ввели штрафы за отказ предприятий прекратить работу

За нарушение режима приостановки работы предприятий в Москве из-за пандемии коронавируса предусмотрен штраф в размере до 40 тысяч руб. для должностных лиц и до 300 тысяч руб. - для юридических лиц. Закон Москвы размещен на сайте мэра столицы Сергея Собянина, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Неисполнение требований о временной приостановке работы предприятий розничной торговли, организаций (предприятий) общественного питания, оказания услуг с посещением гражданами таких объектов, организаций (предприятий) влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тысяч до 40 тысяч руб., на юридических лиц - от 200 тысяч до 300 тысяч руб.

Газета "Ведомости" сообщила, что следующим шагом может стать закрытие Москвы на карантин, что предполагает закрытие въезда и выезда из города и временную приостановку работы общественного транспорта при введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС).

По данным "Ведомостей", режим ЧС предусматривает закрытие всех предприятий и организаций, за исключением предприятий жизнеобеспечения. Для населения продолжат работать продуктовые магазины и аптеки.