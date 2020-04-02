В США разрешили зайти в порт двум судам, на борту которых есть заразившиеся коронавирусом

Власти округа Броуард (штат Флорида) разрешили круизным судам Zaandam и Rotterdam, на борту которых есть заразившиеся коронавирусом нового типа, войти в порт города Форт-Лодердейл. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN со ссылкой на представителей округа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным компании Holland America, которая является оператором судов, на их борту находятся в общей сложности более 1,2 тыс. пассажиров и около 1,1 тыс. членов экипажа. Как отмечает CNN, восемь пассажиров инфицированы коронавирусом, примерно у 200 человек - пневмония или симптомы заражения гриппом. На борту Zaandam ранее умерли четыре человека с коронавирусом.

Как отмечает телеканал, суда в течение нескольких часов зайдут в порт. Сойти на берег позволят только пассажирам без признаков и симптомов заболевания. Больным, предположительно, будут оказывать медицинскую помощь на борту.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 216 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 5,1 тыс. человек.