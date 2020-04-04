Китай запустит спутник "Ухань" в честь победы над коронавирусом

Китай во второй половине апреля выведет на орбиту космический спутник "Ухань", названный так в честь героической борьбы народа КНР с эпидемией нового коронавируса. Об этом сообщила в субботу газета "Жэньминь жибао", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, запуск будет осуществлен при помощи твердотопливной ракеты-носителя "Куайчжоу-1A". Ожидается, что это станет началом новой спутниковой программы "Синъюнь".

КНР активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Китайские ученые также осуществляют проекты по исследованию астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого они приступят в течение года.