Во Франции мужчина с ножом напал на прохожих, много пострадавших

Французская полиция задержала в субботу мужчину, который напал с ножом на прохожих в центре города Роман-сюр-Изер (департамент Дром). Как сообщает телеканал BFM, по меньшей мере семь человек пострадали, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Нападение произошло примерно в 11:00 по местному времени. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Мотивы нападавшего сейчас устанавливаются. В следствии пока не принимает участие подразделение прокуратуры, занимающееся расследованием терактов.