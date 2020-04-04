https://news.day.az/world/1219959.html Во Франции мужчина с ножом напал на прохожих, много пострадавших
Во Франции мужчина с ножом напал на прохожих, много пострадавших
Французская полиция задержала в субботу мужчину, который напал с ножом на прохожих в центре города Роман-сюр-Изер (департамент Дром). Как сообщает телеканал BFM, по меньшей мере семь человек пострадали, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Нападение произошло примерно в 11:00 по местному времени. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Мотивы нападавшего сейчас устанавливаются. В следствии пока не принимает участие подразделение прокуратуры, занимающееся расследованием терактов.
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