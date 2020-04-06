Власти Чили отменят карантин на острове Пасхи
Правительство Чили приняло решение не продлевать действие общего карантина на острове Пасхи, так как новых случаев заражения коронавирусом там выявлено не было. Об этом сообщил в воскресенье министр здравоохранения Хаиме Маньялич, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"С завтрашнего дня, с 22:00, отменяется режим карантина, действующий на острове Пасхи", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась на канале ведомства в YouTube.
Министр отметил, что на острове продолжит действовать комендантский час с 22:00 по 05:00, который был введен на территории всей страны. Кроме того, в местном аэропорту будет организован дополнительный санитарный контроль для всех пребывающих.
Правительство Чили также отменило действие карантина в самом южном городе Земли - Пуэрто-Уильямсе. "В связи с тем, что там не было выявлено новых случаев", - пояснил министр.
19 марта правительство Чили объявило карантин на острове Пасхи, население которого составляет 7750 человек, и запретили въезд на него. Несмотря на принятые меры, 24 марта власти подтвердили первый случай заражения коронавирусом на одном из самых удаленных от материка обитаемых островов.
Власти Чили сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом 3 марта. По последним данным Минздрава республики, к настоящему моменту число заразившихся в стране достигло 4 471, увеличившись за последние сутки на 310. Умерли 34 человека. С 18 марта власти Чили закрыли границу для иностранцев. Президент страны Себастьян Пиньера также объявил о введении в республике режима катастрофы.
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