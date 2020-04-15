Мировые цены на нефть растут

Цены на нефть эталонных марок растут в среду после снижения до минимума за последние две недели по итогам предыдущих торгов, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени составляет $29,92 за баррель, что на $0,32 (1,08%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник их цена упала на 6,7%, до $29,6 за баррель - минимального уровня с 1 апреля.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,42 (2,09%) - до $20,53 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта опустилась до минимума с 30 марта.