На северо-востоке ДР Конго погибли 19 человек при нападении боевиков

Девятнадцать человек погибли в результате нападения вооруженных боевиков CODECO на деревню в северо-восточной провинции Демократической Республики Конго (ДРК) Итури. Об этом сообщает местный портал Actualite, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Представитель общества граждан территории Махаги Жак Тобино подтвердил изданию эту информацию и указал, что атака произошла в пятницу.

"Нападавшие атаковали деревню Нгурахи и спокойно там хозяйничали. На настоящий момент мы насчитываем 19 убитых соотечественников, многие пострадали - их направляют в больницу... Верные правительству силы прибыли из центра Берунды для вмешательства в происходящее и отбили это нападение, хотя довольно вяло", - заявил порталу Тобино.

Он добавил, что повстанцы сожгли также несколько домов. Ситуация с нападениями привела к тому, что жители массово покидают свои жилища. Издание отмечает, что в последнее время боевики CODECO все чаще нападают на жителей конголезских территорий Джугу, Махаги и Ируму.

СODECO - "Объединение для развития Конго" - вооруженное ополчение, состоящее в основном из представителей народа ленду. Повстанцы орудуют в провинции Итури.