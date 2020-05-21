В Иране у 10 тысяч медработников выявили COVID-19

В Иране порядка у 10 тысяч медицинских работников выявили коронавирусную инфекцю. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения страны Касем Джан Бабаи, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, некоторые медработнки скончались от инфекции. Бабаи не уточнил, сколько их именно погибло.

Согласно данным университета Джона Хопкинса, в иранской республике всего коронавирус выявлен у 126 949 человек, при этом 328 368 скончались.