Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях

Эксперты национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава РФ (НИЦЭМ) проверили на себе свою векторную вакцину от новой коронавирусной инфекции COVID-19, и опыт оказался успешным: иммунитет есть, негативных эффектов не обнаружено. Как передает Day.Az, об этом сообщил Интерфакс директор центра академик РАН Александр Гинцбург.

По его словам, после испытания вакцины все разработчики "живы, здоровы и радуются". Гинцбург отметил, что вакцину на себе проверили и разработчики, и организаторы доклинических исследований, и технологи.

В настоящее время вакцина НИЦЭМ официально находится в финальной стадии доклинических испытаний, проверяется на приматах. По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами - для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.

Как только появятся данные тестов на приматах, НИЦЭМ отправит в Минздрав запрос на разрешение клинических исследований, после чего начнутся официальные испытания на добровольцах.

Ученый отметил, что клинические испытания вакцины могут быть закончены к концу лета.