Число новых заражений коронавирусом в Иране пятый день подряд превышает 2 тыс.

Число заразившихся коронавирусом в Иране за сутки выросло на 2 311, общее количество инфицированных в превысило 131,6 тыс. Об этом сообщил глава департамента по связям с общественностью Минздрава республики Киянуш Джаханпур, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Количество новых случаев заражения коронавирусом в стране составило 2 311. Общее число заболевших достигло 131 652", - приводит его слова агентство ISNA. Таким образом, пятый день подряд в стране выявляется более 2 тыс. инфицированных.

Джаханпур добавил, что за 24 часа умер 51 пациент с коронавирусом, "общее количество летальных исходов составляет 7 300".