https://news.day.az/world/1237597.html Число новых заражений коронавирусом в Иране пятый день подряд превышает 2 тыс.
Число новых заражений коронавирусом в Иране пятый день подряд превышает 2 тыс.
Число заразившихся коронавирусом в Иране за сутки выросло на 2 311, общее количество инфицированных в превысило 131,6 тыс. Об этом сообщил глава департамента по связям с общественностью Минздрава республики Киянуш Джаханпур, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Количество новых случаев заражения коронавирусом в стране составило 2 311. Общее число заболевших достигло 131 652", - приводит его слова агентство ISNA. Таким образом, пятый день подряд в стране выявляется более 2 тыс. инфицированных.
Джаханпур добавил, что за 24 часа умер 51 пациент с коронавирусом, "общее количество летальных исходов составляет 7 300".
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