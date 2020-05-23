В офисе московского банка захватили заложников, преступник угрожает взорвать здание

До пяти человек захвачены в заложники в отделении "Альфа-банка" в Москве.

Об этом Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Злоумышленник угрожает взорвать отделение банка.

Дополнительная информация будет предоставлена позже. Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что неизвестный захватил пятерых заложников в здании "Альфа-банка" на Земляном валу и угрожает взорвать это учреждение. "В помещении банка - не менее пяти заложников", - сообщил собеседник агентства. На место выехал СОБР Росгвардии.