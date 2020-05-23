Пакистан обратится в Airbus за помощью в расшифровке "черных ящиков"

Комиссия по расследованию причин авиакатастрофы, произошедшей 22 мая в пакистанском Карачи, намерена обратиться за помощью в расшифровке содержания бортовых самописцев на завод - изготовитель воздушного судна. Об этом в субботу ТАСС сообщил представитель "Международных авиалиний Пакистана" Абдулла Хан, передает Day.Az.

"Бортовые самописцы уже найдены, - сообщил он по телефону. - Оба самописца в надлежащем состоянии". "Специальная комиссия обратится за помощью в Airbus для расшифровки и извлечения всей необходимой для проведения расследования летной информации", - добавил Хан.

Airbus A320 "Международных авиалиний Пакистана" в пятницу потерпел крушение вблизи международного аэропорта им. Джинны в Карачи. На борту находились 99 человек. По информации Министерства здравоохранения и социального развития провинции Синд, к настоящему моменту подтверждена гибель 97 человек. При этом не уточняется, были ли все погибшие пассажирами воздушного судна или среди них есть жители домов, на которые рухнул самолет. По предварительной информации, причиной авиакатастрофы могло стать столкновение с птицами.

Ранее пресс-служба министерства гражданской авиации Пакистана сообщила, что потерпевший крушение самолет прошел последнее техническое обслуживание в марте 2020 г. и находился в исправном состоянии. Ведомство также объявило о создании специальной комиссии по расследованию катастрофы. В ее состав войдут четыре человека во главе с президентом Бюро по расследованию авиационных происшествий Пакистана Мухаммадом Усманом Гани.