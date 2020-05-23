Эрдоган и Трамп провели телефонные переговоры

Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Об этом сообщили журналистам в субботу в канцелярии турецкого лидера, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В ходе переговоров затрагивались двусторонние вопросы, а также региональные события, в частности Сирия и Ливия. Лидеры договорились о продолжении политического и военного сотрудничества для установления мира и стабильности в нашем регионе", - отмечается в распространенном коммюнике.