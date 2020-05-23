В Великобритании могут начать расследование в отношении советника Джонсона

Оппозиционная в Великобритании Лейбористская партия потребовала провести срочное расследование действий главного советника премьер-министра Бориса Джонсона Доминика Каммингса, который ранее был обвинен газетами в том, что нарушил режим карантина, введенный в стране из-за вспышки заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, говорится в письме, которое представитель теневого правительства лейбористов Рейчел Ривз направила на имя секретаря кабинета министров Марка Седвилла.

"Британский народ принес важные и болезненные жертвы, для того чтобы поддержать общенациональные усилия, в том числе находясь вдали от своих семей в эти сложные времена. В такой ситуации жизненно важно, чтобы правительство могло заверить население, что его самые высокопоставленные члены придерживаются тех же правил, что и все остальные люди", - написала Ривз.

По сообщениям британских СМИ, Каммингс отправился из Лондона за 400 км в город Дарем на северо-востоке Англии, где живут его престарелые родители, когда в стране уже действовал карантин, запрещающий людям покидать дома и предпринимать любые поездки без крайней необходимости. Пребывание советника главы правительства в Дареме совпало по времени с периодом, когда он должен был находиться в самоизоляции с симптомами заболевания, вызываемого коронавирусом. В полиции Дарема газете The Guardian подтвердили, что, получив жалобу на возможное нарушение карантина, 31 марта связались с жителями дома, где самоизолировался мужчина, незадолго до этого прибывший из Лондона. В правоохранительных органах не подтвердили, что это был именно Каммингс, однако советника премьера узнали соседи его родителей.

Как ранее сообщали в премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, 10, симптомы заболевания появились у Каммингса 28-29 марта, а незадолго до этого заразилась его жена. Остается неясным, когда именно он поехал в Дарем - до или после того, как почувствовал симптомы вызываемого коронавирусом заболевания, однако в обоих случаях речь может идти о нарушении карантина. В соответствии с введенными 23 марта ограничениями, посещение родственников позволяется только в тех случаях, когда им необходима помощь, например в приобретении продуктов или лекарств.