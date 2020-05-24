https://news.day.az/world/1238105.html Обнародованы последние данные по COVID-19

Обнародованы последние данные по COVID-19

В мире, 24 мая 2020 09:28 456
Обнародованы последние данные по COVID-19

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 24 мая превысило 5,3 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации проекта, в мире заражены 5 311 089 человек. Прирост заразившихся за сутки составил 99,5 тысячи человек. За весь период пандемии скончались 342 104 пациента, 2,11 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна - США (1,62 миллиона зараженных). На вторую строчку рейтинга поднялась Бразилия (347,3 тысячи человек), опередив Россию (335,8 тысячи). Также в пятерке остались Великобритания (258,5 тысячи) и Испания (235,2 тысячи).

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах - 97 087 человек. При этом в европейских странах у лидеров антирейтинга уровень смертности превышает 10 процентов.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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