Причины авиакатастрофы в Карачи назовут через три месяца

Правительство Пакистана поручило расследование авиакатастрофы в Карачи специальной комиссии с участием экспертов Airbus из Франции и Германии. Министр авиации Гулам Сарвар Хан пообещал, что разбирательство будет прозрачным и завершится в течение трёх месяцев, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Жители района, где упал самолёт, возвращаются в свои дома и вспоминают, как им удалось спастись: "Было много дыма, очень много дыма. Это случилось внезапно. Я не знаю, сколько времени мы прятались. Мы ждали спасателей. Минут через 40-50 они пришли и вызволили нас. Было страшно".

Airbus A320 "Международных авиалиний Пакистана" выполнял внутренний рейс из Лахора в Карачи. Лайнер упал на жилые кварталы при подлёте к аэропорту. Подтверждена гибель 97 пассажиров и членов экипажа, двое выжили. По официальным данным, на земле пострадали четыре человека. В авиакомпании подтвердили, что перед крушением пилот сообщил о проблемах с двигателями. По одной из версий, причиной катастрофы могло стать столкновение с птицами.