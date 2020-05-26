Британский министр подал в отставку в знак протеста

Министр по делам Шотландии и член правительства Великобритании Дуглас Росс подал в отставку из-за нарушившего карантин Доминика Каммингса, советника премьера Великобритании. Об этом сообщает Politico, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он подчеркнул, что ушел с поста в знак протеста, вызванного поступком Каммингса. Росс написал Джонсону письмо, где объяснил свое решение: он отметил, что, оставшись на посту, поступил бы недобросовестно.

По мнению министра, советник британского премьера поступил неправильно, поскольку все граждане страны выполняют требования Лондона. Росс посчитал, что его отставка - это выражение мнения большинства британцев.

"У меня есть избиратели, которые не могут попрощаться с близкими людьми, семьи, которые не могут скорбеть вместе (...), из-за того, что следуют указаниям правительства", - заявил он.