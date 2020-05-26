США подтвердили планы новых санкций против «Северного потока-2»

Посол США в Германии Ричард Гренелл подтвердил, что Вашингтон разрабатывает план по введению новых санкций в отношении российского экспортного газопровода "Северный поток-2", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Новые санкции находят одобрение всех партий", - отметил Гренелл. По его словам, законопроект может быть принят в кратчайшие сроки, несмотря на избирательную кампанию в преддверии президентских выборов в США, намеченных на ноябрь.

Конечной целью ограничений является приостановка строительства газопровода или как минимум предотвращение ввода его в эксплуатацию.

В конце 2019 года США уже вводили санкции в отношении "Северного потока-2" и задействованных в его строительстве компаний. Из-за них работу по прокладке труб вынуждена была прекратить швейцарская Allseas.

Единственным акционером компании Nord Stream 2 AG, выступающей оператором газопровода, является "Газпром". Его иностранные партнеры имеют статус инвесторов - во избежание распространения на них американских или европейских санкций.