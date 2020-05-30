Бывшая глава российского города сбежала в Англию с 79 миллионами рублей

Бывшая глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко, обвиняемая в получении взяток на 79,5 миллиона рублей, заочно арестована решением суда, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В разное время чиновница занимала пост президента Нижегородского регионального общественного фонда поддержки партии "Единая Россия", заместителя главы города, главы города и заместителя председателя городской думы. По версии следствия, с 2013 по 2018 год чиновница неоднократно получала взятки от разных нижегородских компаний на общую сумму свыше 79,5 миллиона рублей.

Как уточняет "Коммерсантъ", в 2018 году в Нижнем Новгороде было возбуждено уголовное дело по закупкам Единого центра муниципального заказа (ЕЦМЗ) Нижнего Новгорода. Тогда же Елизавета Солонченко сложила с себя полномочия заместителя председателя городской думы и уехала в Англию, где и проживает сейчас. По данным издания, несколько компаний, близких к Солонченко, были многолетними поставщиками продуктов питания для ЕЦМЗ.

Солонченко объявлена в международный розыск.