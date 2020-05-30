В Китае более 40 школьников попали в больницу с отравлением

В северо-восточной провинции Цзилинь более 40 учащихся отравились в школе и были госпитализированы с острыми болями.

В издании "Пэнпай" отметили, что у всех детей исключен коронавирус, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Сообщается, что у детей в уезде Юйшу городского округа Чанчунь первые признаки отравления возникли еще 27 мая, к полудню 28 мая общее число госпитализированных школьников составило 41.

На фоне пандемии коронавируса всем заболевшим провели тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. Всем школьникам, большинство из которых проживают и питаются исключительно в школе, поставили диагноз кампилобактериоз.

Кампилобактериоз у человека протекает преимущественно как острое кишечное инфекционное заболевание, характеризуясь поражением желудочно-кишечного тракта, с тенденцией к поражению различных органов и систем. Передается кампилобактериоз чаще всего пищевым путем, через воду, мясо и мясные продукты, которые прошли недостаточную тепловую обработку.