Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 6 млн

Число случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 6 млн.

Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе официальных заявлений властей, а также выводов экспертов и СМИ в странах, где отмечены случаи инфицирования.

По последним данным, заразились 6 002 403 человека, умерли 6,11% из них - 366 674. Число инфицированных удвоилось примерно за месяц, отметка в 3 млн заразившихся была преодолена 27 апреля.