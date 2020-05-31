https://news.day.az/world/1239753.html Американцы потрошат банки и магазины - ВИДЕО
Американцы потрошат банки и магазины - ВИДЕО
Перерастающие в погромы демонстрации против полицейского произвола охватили уже десятки городов США.
Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса жители выходят на улицы после убийства патрульными афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Город готовится провести еще одну тревожную ночь, власти мобилизуют всю Национальную гвардию, а протестующие уже штурмуют Белый дом.
Удастся ли президенту Трампу потушить пожар недовольства и расовой вражды?
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