Число инфицированных COVID-19 в мире за сутки возросло более чем на 117 тыс.

Число подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) случаев инфицирования коронавирусом нового типа в мире превысило 5,9 млн, увеличившись за сутки более чем на 117 тыс.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

При этом количество летальных исходов, связанных с инфекцией, возросло более чем на 4 тыс. и превысило 367 тыс. Соответствующие данные опубликованы в воскресенье на сайте ВОЗ.

По состоянию на 12:00 (GMT+4) 31 мая в мире были зарегистрированы 5 934 936 инфицированных и 367 166 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 117 551, а умерших - на 4 461. Статистические данные ВОЗ учитывают только официально подтвержденные сведения о заболеваемости и смертности, предоставляемые государствами. Днем ранее за сутки было зафиксировано 116 048 новых случаев заражения и 5 017 смертей.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 2 743 793. За сутки оно возросло на 66 293. Количество умерших там увеличилось на 3 094 и достигло 157 702. В Европе насчитываются 2 142 547 заразившихся и 180 085 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 20 197, а умерших - на 732.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 505 001, зафиксировано 12 353 летальных исхода. За сутки число заразившихся увеличилось на 15 080, умерли 275 человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 1 716 078 человек. Далее следуют Бразилия (465 166), Россия (405 843), Великобритания (272 830), Испания (239 600), Италия (232 664), Индия (182 143), Германия (181 482), Турция (163 103) и Иран (148 950).