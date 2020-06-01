В Москве умерли 76 пациентов с коронавирусом

Еще 76 пациентов, заразившихся новой коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за минувшие сутки, общее число умерших достигло 2 553.

Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 76 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

Всего в столице умерли 2 553 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 6 млн человек, около 367 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 405 843 случая заражения, выздоровели 171 883 человека, умерли 4 693. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.