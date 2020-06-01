https://news.day.az/world/1240100.html Количество случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 9 402
Количество случаев заражения коронавирусом в Армении достигло 9 402
Количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении выросло до 9 402. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Для сравнения отметим, что, по состоянию на 31 мая, в стране было 9 282 подтвержденных случая инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 210 новых случаев заражения.
От осложнений коронавируса умерли 139 человек (плюс 8 за истекшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, скончавшихся по другим причинам - 55 (плюс 5 за минувшие сутки).
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