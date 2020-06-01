Майкл Джордан призвал власти США покончить с расизмом и насилием

Легенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан прокомментировал бушующие в США протесты, передает Day.Az со ссылкой на "Чемпионат".

Напомним, что 25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб от рук полицейского во время задержания. На фоне трагедии массовые протесты охватили более 20 штатов США.

"Я глубоко опечален происходящим, по-настоящему зол. Вижу и чувствую боль каждого, их возмущение и разочарование.

Я стою на стороне тех, кто призывает прекратить укоренившиеся расизм и насилие по отношению к цветным людям в Соединенных Штатах. С нас хватит!" - заявил Джордан.