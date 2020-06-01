ЕС подозревает Великобританию в нежелании заключать торговую сделку

Евросоюз опасается, что правительство Великобритании намеренно тормозит ход переговоров о торговой сделке по Brexit и может тайно стремиться выйти из торговых соглашений без предварительного согласования новой сделки, пишет Business Insider, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Великобритания должна выйти из торговых и таможенных механизмов Европы в конце 2020 года, несмотря на усиливающееся давление со стороны бизнес-групп и оппозиционных политических партий о продлении переходного периода после Brexit.

Однако правительство Бориса Джонсона настаивает на том, что страна выйдет, независимо от того, будет ли заключена новая торговая сделка.

Жесткая позиция, в которой Евросоюзу предложено несколько уступок, заставила некоторых политиков в Брюсселе задуматься, хочет ли правительство Великобритании подписать новое торговое соглашение до 2021 года.

"Пропасть широка и глубока", - сказал Business Insider источник в ЕС, близкий к переговорам. По его словам, все больше чиновников в Европе задаются вопросом, хочет ли британское правительство заключать сделку.

Эта пропасть была недавно проиллюстрирована новым обменом письмами между главным переговорщиком Великобритании Дэвидом Фростом и его коллегой из ЕС Мишелем Барнье.

Фрост, выбранный Джонсоном для руководства британской стороной во время переговоров по Brexit, сказал, что Великобритания была "озадачена" подходом ЕС, который он недавно назвал "идеологическим", и что торговая сделка, которую предлагал Брюссель, была несправедливой.

Ананд Менон, директор британского аналитического центра "Изменяющаяся Европа", сказал, что не думает, что во время переговоров на этой неделе произойдет прорыв, несмотря на то, что это последний полный раунд перед совещанием в конце этого месяца, где обе стороны оценят прогресс.

"Ни одна из сторон не готова идти на уступки на этой неделе. Обе стороны примирились с подобным саммитом, где все недовольны, но никто не хочет уходить", - сказал он Business Insider.

Рауль Руперал, который был главным советником по Европе бывшего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, заявил, что неспособность добиться значительного прогресса к концу раунда переговоров на этой неделе может поставить под угрозу все переговоры.