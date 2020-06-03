Число инфицированных COVID-19 в мире за сутки выросло на 113 тыс.

Количество подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) случаев инфицирования коронавирусом нового типа в мире за сутки увеличилось на 113 тыс. При этом количество летальных исходов, связанных с инфекцией, по оценкам организации, возросло на 4,2 тыс. и превысило 376 тыс.

Соответствующие данные опубликованы во вторник на сайте ВОЗ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 12:00 (GMT+4) 2 июня, в мире были зарегистрированы 6 194 533 инфицированных и 376 320 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 113 198, а умерших - на 4 242. Статистические данные ВОЗ учитывают только официально подтвержденные сведения о заболеваемости и смертности, предоставляемые государствами. Днем ранее за сутки были зафиксированы 122 917 новых случаев заражения и 4 тыс. смертей.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 2 905 432. За сутки оно возросло на 64 718. Количество умерших там увеличилось на 1 820 и достигло 163 248. В Европе насчитываются 2 175 941 заразившихся и 182 416 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 16 150, а умерших - на 1 824.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 536 148, зафиксированы 12 899 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 16 011, умерли 272 человека.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 1 783 638 человек. Далее следуют Бразилия (514 849), Россия (423 741), Великобритания (276 336), Испания (240 010), Италия (233 197), Индия (198 706), Германия (182 028), Турция (164 769) и Перу (164 476).