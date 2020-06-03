В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,0.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщает Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).

Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в районе Кадирли города Османие. Очаг залегал на глубине 29 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.