https://news.day.az/world/1240786.html В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,0.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщает Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).
Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в районе Кадирли города Османие. Очаг залегал на глубине 29 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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