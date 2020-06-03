Автор санкций против «Северного потока-2» нашел новую цель

Американский сенатор Тед Круз, разработавший санкции против газопровода "Северный поток-2", намерен расширить список ограничений.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Bloomberg.

В новом проекте санкций, который готовится в Конгрессе, предлагается распространить запрет на сотрудничество на компании, занимающиеся страхованием кораблей-трубоукладчиков. Помимо этого, сенаторы хотят вводить санкции против компаний, которые предоставляют "услуги или средства для модернизации технологий, или установки сварочного оборудования, или модернизации" судов.

По утверждению Круза, трубопровод представляет "критическую угрозу национальной безопасности Америки и не должен быть завершен".

Газопровод "Северный поток-2" из России в Германию по дну Балтийского моря должны были запустить в конце 2019 года. Однако завершение строительства пришлось отложить из-за позиции Дании, которая долго не согласовывала Москве маршрут прохождения проекта через свои воды, а затем из-за ограничений со стороны США в отношении компаний, участвующих в проекте. В результате работы по прокладке труб приостановил швейцарский подрядчик Allseas, и Россия столкнулась с необходимостью достраивать объект собственными силами. Срок запуска проекта перенесли на рубеж 2020-2021 годов.