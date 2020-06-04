Почти 200 тыс. человек остались без света

Более 187 тыс. человек остались без электроснабжения в трех районах Чечни из-за отключения нескольких подстанцией, проинформировал ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось, что в регионе без света остались около 100 тыс. человек.

"Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в Урус-Мартановском, Ачхой-Мартановском и Грозненском районах (около 187 300 человек). Мощность отключенных потребителей - 30,5 МВт. Температура наружного воздуха 23 градуса. Ведутся аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.

В среду вечером в Чечне резко ухудшилась погода, начался сильный ветер. В соцсетях появились видео поваленных деревьев и сорванных крыш. В региональном МЧС ТАСС сообщили, что ведется сбор информации о последствиях непогоды.

До конца текущих суток, ночью и утром 4 июня на территории республики ожидаются сильные дожди, град и шквалистый ветер.