https://news.day.az/world/1241153.html Аресты протестующих и нарушителей комендантского часа в Нью-Йорке - без комментариев - ВИДЕО
Аресты протестующих и нарушителей комендантского часа в Нью-Йорке - без комментариев - ВИДЕО
Полиция Нью-Йорка задержала несколько десятков человек, которые оставались на улицах, несмотря на введённый в городе комендантский час.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, переговоры с протестующими, не желающими уходить с улиц, в ряде случаев превращались в перебранки и потасовки.
Мэр Нью-Йорка ввёл комендантский час (он действует в четырёх десятках городов США, включая крупнейшие), но пока не собирается призывать в мегаполис Национальную гвардию, несмотря на то, что на этом настаивают президент США и губернатор Нью-Йорка.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре