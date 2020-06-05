Пять миллионов человек подвержены риску голода в Восточной Африке

Международный комитет спасения (IRC) предупредил сегодня, что около пяти миллионов человек подвергаются риску голода из-за четвертого нашествия пустынной саранчи, которая разрушает плантации Восточной Африки.

По данным IRC, это самое страшное нашествие насекомых за 70 лет, которое усложняет продовольственную ситуацию, и так находяющуюся в критическом состоянии в связи с распространением пандемии COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Гигантские рои саранчи, обрушившиеся в прошлом году на Восточную Африку, уничтожили сотни тысяч гектаров плантаций по крайней мере в восьми странах, но новая вспышка может принести убытки в восемь тысяч раз больше.

По словам директора по экономическому восстановлению IRC этой Барри Шори, пустынная саранча - самая опасная миграционная чума в мире. Рой саранчи способен съедать в день столько же пищи, сколько примерно 35 тысяч человек. Нашествие насекомых связана с годом засухи и наводнений, и в настоящее время пандемия коронавируса не позволяет людям работать и сажать, что создает беспрецедентный риск для продовольственной безопасности.

В марте Всемирная продовольственная программа ООН уже предупредила о том, что чума саранчи в Восточной Африке с прошлого года усилилась и была самой страшной, с которой Кения столкнулась за последние 70 лет. Чума позже обрушилась на Эритрею, Южный Судан, Танзанию и Уганду.