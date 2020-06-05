Байден заявил, что 15% американцев являются "не очень хорошими людьми"

Бывший вице-президент США Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом от Демократической партии на пост главы государства, заявил, что около 15% американцев являются "не очень хорошими людьми". Об этом сообщило агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что соответствующее высказывание Байден сделал во время беседы со своими сторонниками из числа афроамериканцев на онлайн-форуме, посвященном проблемам борьбы с расизмом в связи со смертью Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе (штат Миннесота).

В ходе разговора политик подверг критике президента США Дональда Трампа, отметив, что его деятельность ведет к расколу общества. По словам Байдена, "значительное большинство" американцев - это достойные люди, которые хотят блага для своей страны. В то же время он добавил, что от 10% до 15% граждан являются "не очень хорошими людьми".

Байден остался, по сути, единственным претендентом на выдвижение кандидатом на пост президента от демократов. Его главный соперник - сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс - 8 апреля объявил о прекращении предвыборной борьбы. Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена, как ожидается, назовут кандидатом на высший государственный пост в стране, перенесен из-за пандемии нового коронавируса на 17-20 августа. Он пройдет в Милуоки (штат Висконсин).