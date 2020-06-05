Для семьи Джорджа Флойда собрано $13 млн.

Фонд помощи семье афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего от рук полицейского в Миннеаполисе, собрал около $13 млн.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает новостной портал ТMZ.

По его данным, пожертвования направили порядка полумиллиона человек из 125 стран.

Отмечается, что показатель в 500 тыс. пожертвований стал рекордным за всю историю краудфандинговой платформы GoFundMe, через которую осуществлялись взносы.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.