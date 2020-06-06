Началось второе в этом году лунное затмение (полутеневое).

Об этом сообщает Шамахинская астрофизическая обсерватория имени Насреддина Туси Национальной академии наук Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az.

Затмение продлится до 01:04 6 июня.

Это космическое явление можно будет наблюдать на территории Европы, Азии, Африки и Австралии, а также Азербайджана.

Напомним, первое в этом году лунное затмение произошло в ночь с 10 на 11 января.