https://news.day.az/world/1241836.html Началось второе в этом году лунное затмение
Началось второе в этом году лунное затмение
Началось второе в этом году лунное затмение (полутеневое).
Об этом сообщает Шамахинская астрофизическая обсерватория имени Насреддина Туси Национальной академии наук Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az.
Затмение продлится до 01:04 6 июня.
Это космическое явление можно будет наблюдать на территории Европы, Азии, Африки и Австралии, а также Азербайджана.
Напомним, первое в этом году лунное затмение произошло в ночь с 10 на 11 января.
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