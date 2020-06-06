В Афганистане автомобиль подорвался на мине, погибли 11 полицейских

По меньшей мере 11 полицейских погибли в результате взрыва в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление представителя полиции провинции Санауллы Рохани.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АПА.

Сообщается, что инцидент произошел в ночь на субботу. Автомобиль, где находилось 11 полицейских, в том числе начальник группы, подорвался на мине на обочине дороги.