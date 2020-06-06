https://news.day.az/world/1241882.html В Афганистане автомобиль подорвался на мине, погибли 11 полицейских
В Афганистане автомобиль подорвался на мине, погибли 11 полицейских
По меньшей мере 11 полицейских погибли в результате взрыва в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление представителя полиции провинции Санауллы Рохани.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АПА.
Сообщается, что инцидент произошел в ночь на субботу. Автомобиль, где находилось 11 полицейских, в том числе начальник группы, подорвался на мине на обочине дороги.
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