В Испании число заражений коронавирусом превысило 241 тысячу

В Испании за сутки коронавирус подтвердился у 164 человек, что увеличивает общее число заражений до 241 тысячи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет минздрав страны.

В стране от коронавируса скончались 27 тысяч пациентов. Последние недели суточные числа заражений и смертей снижаются, что свидетельствуют об улучшении эпидемиологической обстановки.

Испания является одной из самых пострадавших стран в мире от коронавируса. В стране с середины марта действует режим повышенной готовности.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.