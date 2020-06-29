Вице-президент США рассказал о ситуации с COVID-19 в стране

Вице-президент США Майкл Пенс рассказал о ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Около половины новых случаев заболевания выявляется у американцев младше 35 лет, отметил вице-президент. Кроме того, число пациентов, чье состояние требует госпитализации, в настоящее время "значительно ниже", что два месяца назад.

По данным университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 2,5 млн случаев новой коронавирусной инфекции. Страна занимает первое место в мире по числу заболевших.