https://news.day.az/world/1248645.html Вице-президент США рассказал о ситуации с COVID-19 в стране
Вице-президент США рассказал о ситуации с COVID-19 в стране
Вице-президент США Майкл Пенс рассказал о ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Около половины новых случаев заболевания выявляется у американцев младше 35 лет, отметил вице-президент. Кроме того, число пациентов, чье состояние требует госпитализации, в настоящее время "значительно ниже", что два месяца назад.
По данным университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 2,5 млн случаев новой коронавирусной инфекции. Страна занимает первое место в мире по числу заболевших.
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