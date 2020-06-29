Америку раздирают противоречия

До хрипоты, а иногда и до драки - затянувшийся спор двух раздираемых противоречиями Америк. Так по-разному они смотрят на прошлое и настоящее родной страны. Дискуссия у памятника, который стоит в Вашингтоне, - уже 150 лет. Он - символ свободы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, претензий к тому, кто на постаменте, у митингующих нет. Линкольн освободил рабов и в знак благодарности черные сбрасывались, чтобы установить этот монумент. Но занимался дизайном белый скульптор, и вот композиция современных афроамериканцев не устраивает.

"Раб кланяется ему в ноги. Это нелепо и просто отвратительно. Если он символизирует свободу, то им нужно стоять, черт возьми, на равных. Вам, нечерным, не понять, насколько омерзителен этот монумент!" - сказала одна из митингующих.

Памятник окружили забором и полицейским кольцом, чтобы хоть как-то защитить. По стране уже повреждены больше 100 монументов.

Трамп грозит вандалам десятью годами тюрьмы. В его Twitter - бесконечные ориентировки ФБР и полиции на тех, кто замахнулся на памятники.

Просить помощи все чаще не у кого. Полицейские, боясь обвинений в превышении полномочий, просто проезжают мимо стреляющих банд. Демонстранты требуют, чтобы полиции урезали бюджет.

В колыбели протеста Миннеаполисе горсовет полицейский департамент и вовсе хочет ликвидировать. При этом себе члены совета наняли частных охранников.

С таким отношением патрульные массово берут отгулы, уходят на больничные или увольняются, и преступность в США разгулялась. В Нью Йорке за месяц - 125 перестрелок - антирекорд за четверть века.

В Чикаго за одни выходные - 104 раненных, 14 убитых, в том числе трехлетний ребенок.

"В Чикаго сейчас хуже, чем в Афганистане, чем в Гондурасе и Гватемале. У нас много таких городов. Взгляните на Детройт, Окленд, Балтимор. Все злятся, когда я говорю, мол, это расизм. Но афроамериканцы приходят ко мне и говорят: "Спасибо, сэр, что сказали об этом". Жить в этих городах все равно что жить в аду", - заявил Трамп.

Напряжения добавляет коронавирус - 45 тысяч заболевших за сутки. Небывалый прирост за все время эпидемии. Три десятка штатов сообщили о росте. Так, вторая волна накрывает отдыхающих на пляжах Флориды.

А вот связи между протестами и вспышкой не нашли ни Национальное бюро экономических исследований, ни либеральные СМИ. Они наперебой убеждают зрителей, что у демонстрантов, которые ежедневно тысячами митингуют, - иммунитет от заразы.

При этом Трампа и его команду за предвыборные митинги пресса клеймит.

"Этой осенью - выборы. Мы предпринимаем необходимые шаги - проводили обследование участников на недавних мероприятиях. Так мы хотим дать людям свободу участвовать в политическом процессе", - заявил вице-президент США Майк Пенс.

Упрекнул Трампа за неумелую борьбу с эпидемией его конкурент Байден. 77-летний политик заговорился настолько, что в покойники от коронавируса записал каждого третьего американца: "Сейчас у нас больше 120 миллионов смертей от коронавируса".

"Он же не может связать двух слов. Этот человек не может говорить, и он может стать вашим президентом, потому что некоторые люди недолюбливают меня", - отметил Трамп.

Президент себе немного польстил. Его работу, согласно опросам, сейчас решительно не одобряет каждый второй избиратель. Антирейтинг, которого не было еще ни у одного президента.

Анархисты едут в Вашингтон со всей Америки, чтобы под окнами Белого дома не просто протестовать, а сделать свою автономную зону. Политиков брать собирались измором. Палатки расставили. Единомышленники подвозили экипировку и провиант. Для полиции их квартал закрыт. Требования передают через прессу.

Стрельба в лагере анархистов в Луисвилле, штат Кентукки. Возмущенный горожанин одного из демонстрантов убил, другого ранил. А это уже Портленд в Орегоне. Толпа атаковала полицейское управление и забаррикадировала центр города - очередная автономная зона на карте.

Полиция просто смела анархистов из захваченной части города. Газом, дубинками очищали улицы от демонстрантов. Они разбежались, но снова встретились уже на другом побережье. Пришли наводить ужас на голливудских звезд. В Беверли-Хиллз у толпы текли слюни.

"Ешь богатых!" - кричат митингующие. Но довольствовались пока звездно-полосатым флагом - его порвали - с требованием отменить капитализм. Часть демонстрантов полиция задержала, другие ушли, чтобы снова вернуться и создать автономную зону уже и на Голливудских холмах.