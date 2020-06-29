https://news.day.az/world/1248667.html На юго-западе Китая 12 человек погибли из-за мощных ливней
На юго-западе Китая 12 человек погибли из-за мощных ливней
Сильные проливные дожди обрушились на провинцию Сычуань на юго-западе Китая, в результате погибли 12 человек, Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его сведениям, еще 10 жителей числятся пропавшими без вести. Ливни привели к возникновению локальных наводнений, в связи с чем власти были вынуждены эвакуировать более 7,7 тыс. человек. На месте работают спасатели.
Согласно официальным данным, в зоне повышенного риска находятся свыше 9,8 тыс. китайских граждан. Проливные дожди привели к нарушению транспортного сообщения, разрушив ряд зданий и нанеся урон сельскохозяйственным угодьям.
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