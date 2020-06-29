В Иране за последние сутки от коронавируса скончались 162 человека

За последние сутки в Иране от коронавируса (COVID-19) скончались 162 человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает Министерство здравоохранения Ирана.

Отмечается, что число умерших от коронавируса в Иране достигло 10 670. За последние сутки в Иране выявлено 2 536 случаев заражения коронавирусом, общее число заразившихся COVID-19 достигло 225 205.

Вылечились 186 180 человек. В настоящее время состояние 3037 пациентов с коронавирусом оценивается как тяжелое или средней степени тяжести.