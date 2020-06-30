Помпео выступит в СБ ООН по вопросу Ирана

Госсекретарь США Майкл Помпео намерен выступить на предстоящем открытом заседании Совета Безопасности ООН.

На видеоконференции шеф американской дипломатии намерен затронуть вопрос истечения срока действия эмбарго ООН на поставки оружия в Иран, говорится в распространенном в понедельник заявлении пресс-службы Госдепартамента, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, в рамках встречи будет обсуждаться девятый доклад генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша об осуществлении резолюции 2231. 30 июня в формате видеоконференции пройдут открытое и закрытое заседания Совета Безопасности ООН, посвященные нераспространению оружия массового уничтожения.

20 июля 2015 года СБ ООН единогласно принял резолюцию 2231 в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, который ограничил атомные разработки Тегерана исключительно гражданскими целями. В частности, резолюцией предусмотрено пятилетнее сохранение оружейного эмбарго в отношении Ирана. 8 мая 2018 года США вышли из СВПД и восстановили против Тегерана экономические санкции, в том числе в сфере нефтяного экспорта.