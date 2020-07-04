Первый в мире памятник курьерам установили в Москве

В Москве установили первый в мире памятник курьерам. Таким образом, компании доставки решили увековечить работу разносчиков во время пандемии коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на сайт "Мослента", деньги на создание скульптуры выделили несколько российских компаний, которые занимались доставкой товаров на дом во время режима самоизоляции. Памятник символизирует уважение к самоотверженности курьеров, особенно в тяжелых условиях.

По сообщениям представителей компаний, участвовавших в проекте, только в Москве во время режима самоизоляции работало более 60 тыс.курьеров, тогда как в целом в России востребованность сервисов доставки выросла в десятки раз. Они отмечают, что посчитали важным обратить внимание на труд тех, кто ежедневно продолжал развозить заказы, "сделав режим самоизоляции возможным для множества людей по всей стране".