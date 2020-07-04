https://news.day.az/world/1250590.html В Иране за последние сутки от коронавируса скончались 148 человек
В Иране за последние сутки от коронавируса скончались 148 человек
За последние сутки в Иране от коронавируса (COVID-19) скончались 148 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает Министерство здравоохранения Ирана.
Отмечается, что число умерших от коронавируса в Иране достигло 11 408. За последние сутки в Иране выявлено 2 449 случаев заражения коронавирусом, общее число заразившихся COVID-19 достигло 237 878. Вылечились 198 949 человек.
В настоящее время состояние 3 136 пациентов с коронавирусом оценивается как тяжелое или средней степени тяжести.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре