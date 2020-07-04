Испания готовится повысить налоги по окончании пандемии коронавируса

Правительство Испании намерено повысить налоги, что должно компенсировать огромные государственные расходы, связанные с пандемией коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, премьер-министр Испании Педро Санчес в интервью испанской телекомпании La Sexta отметил, что повышение налогов необходимо и для уменьшения дефицита бюджета и государственного долга. Повышение налогов коснется крупных корпораций и лиц c высокими доходами. Планируется также повысить экологические налоги.

"У нас на семь пунктов ВВП меньше поступлений в государственный бюджет, чем в других странах. Мы хотим крепкое социальное государство и должны этого достичь с помощью налоговой политики", - подчеркнул премьер-министр.

Сбор налогов сейчас необходим из-за вынужденной экономической остановки и туризма в нулевом состоянии, которые находятся в невиданном доселе застое.