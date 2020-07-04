https://news.day.az/world/1250634.html В Иране на электростанции произошел взрыв
В Иране на электростанции произошел взрыв
Взрыв произошел в субботу на электростанции, расположенной в городе Ахваз на юго-западе Ирана. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на пожарных, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что из-за взрыва трансформатора на станции возник пожар. По данным агентства Mehr, его удалось локализовать.
Причиной инцидента стала жара, отмечает агентство.
Степень причиненного ущерба выясняется.
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