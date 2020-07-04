Air France объявила массовые сокращения персонала

Авиакомпания Air France до конца 2022 года сократит 7 580 сотрудников, или 17,5% от всего штата. Об этом сообщил американский телеканал CNN, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Сокращению подлежат в том числе 1 020 рабочих мест в дочерней компании Air France, региональном французском авиаперевозчике HOP!. Это почти 50% ее штата.

Air France оценила свои потери в разгар пандемии коронавируса в €15 млн в день. При этом компания не ожидает восстановления докризисного объема авиаперевозок до 2024 года.